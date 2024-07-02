Поліція Дніпра розшукує 17-річного Кирила Каліту та 13-річну Вероніку Фірсову (фото)

1 липня неповнолітні брат с сестрою пішли з місця мешкання в місті Підгородне Дніпровського району та зараз їх місце перебування невідоме.

Прикмети Кирила: зріст 170 см, коротке русяве волосся. На руці має татуювання у вигляді черепу.

Прикмети Вероніки: зріст 158 см, середньої статури, чорне коротке волосся. Дівчина одягнена була в світло жовті шорти та блакитну футболку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кирила Каліти та Вероніки Фірсової, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції