Поліція Дніпра розшукує 9-річного хлопчика (фото)

6 червня близько 15.00 Артур Безсчастний разом з мамою пішов з місця мешкання в Індустріальному районі міста та до теперішнього часу їх місце перебування не відоме.

Прикмети: на вигляд 9 років, зріст близько 135 см, середньої статури, волосся темне коротке, очі карі.

Був одягнутий: сірі шорти, зелена футболка, різнокольорові кросівки, бейсболка

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопчика або його мами, просимо повідомити за телефонами (096) 98 56 120 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області