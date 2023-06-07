Поліція Дніпра розшукує 9-річного хлопчика (фото)

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6 червня близько 15.00 Артур Безсчастний разом з мамою пішов  з  місця мешкання  в Індустріальному районі міста  та до теперішнього  часу їх  місце перебування не відоме.

Прикмети: на вигляд 9 років, зріст близько 135 см, середньої статури, волосся темне коротке, очі карі.

поліція дніпра розшукує 9-річного артура безсчастного

Був одягнутий: сірі шорти, зелена футболка, різнокольорові кросівки, бейсболка

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопчика або його мами, просимо повідомити за телефонами (096) 98 56 120 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

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