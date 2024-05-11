Поліція Дніпра розшукує зниклого 14-річного хлопця (фото)
11 травня близько 14.00 неповнолітній Руслан Андрущенко пішов з дому в Амур-Нижньодніпровському районі міста та наразі його місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст 165 см, на вигляд 16-17 років, середньої статури, волосся темне до плечей, сіро-блакитні очі.
Був одягнений: довгі широкі штани темного кольору, чорна футболка, чорно-білі кеди.
Особливі прикмети: на вказівному пальці правої руки має шрам від порізу.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Руслана Андрущенко, 2010 року народження, просимо повідомити за телефонами: 0 (96) 884 83 94 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції
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