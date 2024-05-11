Поліція Дніпра розшукує зниклого 14-річного хлопця (фото)

11 травня близько 14.00 неповнолітній Руслан Андрущенко пішов з дому в Амур-Нижньодніпровському районі міста та наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 165 см, на вигляд 16-17 років, середньої статури, волосся темне до плечей, сіро-блакитні очі.

Був одягнений: довгі широкі штани темного кольору, чорна футболка, чорно-білі кеди.

Особливі прикмети: на вказівному пальці правої руки має шрам від порізу.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Руслана Андрущенко, 2010 року народження, просимо повідомити за телефонами: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції