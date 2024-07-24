Поліція Дніпра розшукує зниклу 15-річну дівчинку (фото)
23 липня Сельвесюк Вікторія пішла з місця мешкання в Самарському районі міста та наразі її місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст 163-165 см, худорлявої статури, русяве волосся, сірі очі
Була одягнуена: світла футболка, світлі джинси, білі кросівки
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої Сельвесюк Вікторії Сергіївни, просимо повідомити за телефонами 0 (99) 050 13 99 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП