Поліція Дніпра розшукує зниклу 15-річну дівчинку (фото)

23 липня Сельвесюк Вікторія пішла з місця мешкання в Самарському районі міста та наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 163-165 см, худорлявої статури, русяве волосся, сірі очі

Була одягнуена: світла футболка, світлі джинси, білі кросівки

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої Сельвесюк Вікторії Сергіївни, просимо повідомити за телефонами 0 (99) 050 13 99 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП