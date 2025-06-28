Поліція Дніпра розшукує зниклу 16-річну дівчину (фото)
28 червня неповнолітня Анастасія Зражевська пішла з місця мешкання в Соборному районі та наразі її місцеперебування невідоме.
Прикмети дівчини: на вигляд 17 років, зріст 165см, худорлява, довге русяве волосся.
Була одягнена: біла футболка, світлі шорти, кофта з капюшоном, сірі кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої Анастасії Зражевської , 2009 року народження, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції №1