Поліція Дніпра розшукує зниклу 16-річну дівчину (фото)

28 червня неповнолітня Анастасія Зражевська пішла з місця мешкання в Соборному районі та наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети дівчини: на вигляд 17 років, зріст 165см, худорлява, довге русяве волосся.

Була одягнена: біла футболка, світлі шорти, кофта з капюшоном, сірі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої Анастасії Зражевської , 2009 року народження, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції №1