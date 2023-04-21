Поліція Дніпра встановлює місце перебування 1-річного Ельдара Панченко та 5-річного Петра Кузьменка (фото)

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19 квітня близько 19.30 двох малолітніх братів, які були вилучені з родини,  мати забрала з лікарні  без дозволу лікарів. Наразі їх місце перебування невідоме.

Прикмети 1-річного Ельдара Панченко: на вигляд 2 роки, зріст 80 см, середньої статури, темне волосся, карі очі. Був одягнений: штани з «динозаврами», сіра кофта, чорні черевики.

Поліція Дніпра встановлює місце перебування 1-річного Ельдара Панченко та 5-річного Петра Кузьменка

Прикмети 5-річного Петра Кузьменка: зріст 107 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.

Поліція Дніпра встановлює місце перебування 1-річного Ельдара Панченко та 5-річного Петра Кузьменка

Був одягнений: сірі штани, темно-синя куртка, чорне взуття.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Ельдара Панченко, 2021 року народження та Петра Кузьменка, 2017 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції

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