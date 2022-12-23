Поліція Дніпра встановлює місце перебування 10-річної дівчинки (фото)

22 грудня близько 16.00 Мар’яна Полковська пішла з дому, що у Новокодацькому районі міста та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 10-12 років, худорлява статура, зріст близько 145 см, волосся русяве по плечі, очі зелені.

Була одягнена: сіра кофта з капюшоном, чорні штани, чорні кросівки на білій підошві.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Мар’яни Полковської, 2012 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції