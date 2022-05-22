Поліція Дніпра встановлює місцезнаходження 16-річного хлопця (фото)

20 травня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього Дмитра Русанова.

16-річний Дмитро пішов з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст-170 см, худорлявої статури, світло-русе волосся, блакитні очі.

Був одягнений: кофта з капюшоном, чорні джинси.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Дмитра прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096)-024-63-20.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції