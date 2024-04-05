Поліція Дніпра встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили на залізничних коліях

31 березня близько 18.50 вантажним потягом травмовано невстановленого чоловіка, який лежав на колії в Новокодацькому районі міста. Від отриманих травм чоловік помер.

Прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 169 см, волосся сиве хвилясте, сиві вуса та борода, сірі очі, губи тонкі.

Був одягнений: сіро-чорна куртка, чорний светр з сірими та білими смугами, чорна кепка, сорочка синя у сірий квадрат, сині джинси, сіра футболка.

Якщо вам відома інформація, яка допоможе встановити особу чоловіка, прохання телефонувати до відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції за номером телефону: 0 (67) 754 88 08.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП