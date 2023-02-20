Поліція Дніпропетровщини розшукує 12-річного хлопця (фото)

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 19 лютого близько опівдня.

Мати хлопчика розповіла, що її 12-річний син Едуард Зімовець пішов з дому в смт. Іларіонове Синельниківського району два дні тому.

При собі мобільного телефону не мав.

Прикмети: худорлява статур, довга чолка, русяве волосся, зріст 145-150 см, одягнений в темну куртку з камуфляжними ставками, чорні штани, взуття чорне.

Прохання до всіх, хто знає місце перебування дитини, повідомити до поліції за телефонами 068 562 33 73 або службу 102.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області