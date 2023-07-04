Поліція Дніпропетровщини встановлює місце перебування 15-річної дівчини (фото)

3 липня вранці 15-річна Аліна Кобельчук вийшла з місця мешкання в смт Томаківка Нікопольського району та до теперішнього часу її місце перебування не відоме.

Прикмети: зріст 162 см, вага 46 кг, колір очей – каро-зелений

Особливі прикмети: має шрам на лівому коліні довжиною близько 5 см та на лівій брові невеликий шрам.

Була одягнена у спортивний костюм чорний, футболку білу та білі кросівки.

Могла поїхати до м.Запоріжжя.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Кобельчук Аліни, 2008 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами 102 або (095) 938 27 56 та 0668886230.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП