Поліція Донеччини вилучила нелегальний алкоголь на суму понад 30 мільйонів гривень

Поліцейські контролюють заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, яка діє в регіоні у період воєнного стану. Протягом десяти місяців вилучено майже 250 тонн алкогольних напоїв. Правоохоронці перевіряють автотранспорт на блокпостах та проводять відповідні рейди з метою виявлення правопорушників, які під час війни наживаються на підпільній торгівлі алкоголем.

На території Донеччини у період воєнного стану діє заборона на ввезення та реалізацію спиртної продукції. Обмеження встановлені наказом командувача ОСУВ «Хортиця».

З метою виявлення правопорушників, правоохоронці перевіряють автотранспорт на блокпостах, здійснюють рейди по закладах торгівлі, службах доставки, виявляють порушників оперативним шляхом.

Останній випадок був зафіксований у Покровському районі. Співробітники поліції Курахового викрили місцевих мешканців с. Єлизаветівка, які за місцем мешкання реалізовували алкогольну продукцію. У порушників вилучили понад 2500 літрів спиртних напоїв на суму, що перевищує 250 тисяч гривень. Громадян притягнуто до відповідальності за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загалом від почату війни вже складено 743 адміністративних протоколи за ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі алкогольними напоями).

Працівники територіальних підрозділів та управління превентивної діяльності перевірять об’єкти торгівлі, виявляють порушення чинного законодавства щодо обмежень торгівлі алкогольними напоями та припиняють спроби перевезення підакцизної продукції на блокпостах регіону.

Наразі правоохоронці документують правопорушників, які намагаються об’їжджати блокпости, маскують партії алкоголю у фурах серед продуктів харчування та інших вантажів, виявляють громадян, які виготовляють та продають сурогат за місцем свого проживання.

Превентивні заходи щодо контролю ввезення та реалізації алкогольних напоїв триватимуть й надалі, до кінця дії періоду правового режиму воєнного стану.

Поліцейські просять з порозумінням поставитись до впроваджених заходів і не намагатися обійти закон. Адже подібні спроби будуть виявленні та припиненні, а порушників – притягнуто до відповідальності.

Пам’ятайте, що в регіоні тривають активні бойові дії, гинуть люди. Поліціє закликає громадян зберегти своє життя та здоров’я, а також життя ваших дітей і евакуюватися до більш безпечних регіонів країни. Якщо ж ви все таки відмовляєтесь виїжджати – не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь вимог чинного законодавства та не порушуйте Закон.

Відділ комунікації поліції Донецької області