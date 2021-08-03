Поліція Харківщини розшукує неповнолітнього Микиту Панкова (фото)

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження 15-річного мешканця Зміївського району Харківської області. 2 серпня близько 16:00 неповнолітній пішов з відділення лікарні у Харкові, де перебував на стаціонарному лікуванні, та до теперішнього часу його місцезнаходження не відоме.

Його прикмети: зріст 169 см, худорлявої статури, русяве густе волосся. Особлива прикмета — на верхній губі зліва рана оброблена зеленкою.

Був одягнений у сірі штани, бежеву однотонну футболку, світлі кеди.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити до Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області за телефонами: 0573377880, 0636318179 або «102» чи іншим зручним способом.

Відділ комунікації поліції Харківської області