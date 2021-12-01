Поліція Херсонщини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Сьогодні, близько 08:00, в чергову частину територіального підрозділу поліції смт Білозерка надійшло повідомлення від 34-річної місцевої мешканки. Жінка розповіла, що 28 листопада о 10:00 її 14-річна донька Інгул Світлана пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, волосся світло русяве, стрижка каре, очі блакитні, на обличчі веснянки.

Була одягнута: в чорну куртку як плащ, темно-сині джинси, сірі з рожевим кросівки, чорний рюкзак з метеликами.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження Інгул Світлани, прохання терміново зателефонувати за номерами: +38066-583-46-32 або «102».

Відділ комунікації поліції Херсонської області