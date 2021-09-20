Поліція Херсонщини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

19.09.2021 о 18:59 год. до чергової частини Бериславського районного відділу поліції надійшла заява від 36-річної місцевої жительки. Жінка розповіла, що її 13-річна донька Симоненко Тетяни Русланівни, 18.09.2021 року близько 12:00 год пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження не відомо.

Прикмети: на вигляд 12-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся по плечі темно-русяве.

Була одягнена: чорна кофта, сірі джинси.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, просимо повідомити до відділу поліції за телефонами: 095-534-23-69, 099-269-02-94 або 102.

Поліція Херсонської області