Поліція Херсонщини встановлює місцезнаходження 13-річного хлопця (фото)

Бериславським районним відділом поліції розшукується 13-річний Лахманюк Олександр Сергійович. Хлопець 7 листопада поточного року, пішов з місця свого проживання в м. Берислав у невідомому напрямку та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.

За попередньою інформацією може перебувати у м. Харків.

Прикмети: на вигляд приблизно 13-14 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся світле, вуха відтопирені.

Був одягнений: сіра зимова куртка, сірі джинси та чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місцеперебування неповнолітнього Олександра Лахманюка, прохання терміново повідомити в поліцію за номерами: (099) 269-02-94, (066) 316-81-08 або «102».

Національна поліція України