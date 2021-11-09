Поліція Херсонщини встановлює місцезнаходження 13-річного Олександра Лахманюка та 15-річного Ярослава Коблюка (фото)

15-річний Ярослав Коблюк є жителем с. Новоберислав Бериславського району.

За попередньою інформацією, хлопець залишив місце проживання 5 листопада разом з 13-річним Олександром Лахманюком, про зникнення якого повідомлялося напередодні.

Прикмети неповнолітнього Ярослава Коблюка: на вигляд приблизно 14-16 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне.

Як вдалося встановити поліцейським, хлопці можуть перебувати у місті Харків в районі залізничного вокзалу біля закладів швидкого харчування. Нині на пошук неповнолітніх орієнтовані наряди поліції.

Шановні громадяни! Якщо вам відоме місцезнаходження зниклих Ярослава Коблюка та Олександра Лахманюка, прохання повідомити в поліцію за номерами: (099) 269-02-94, (066) 316-81-08 або «102».

Відділ комунікації поліції Херсонської області