Поліція Херсонщини встановлює обставини загибелі 19-річного хлопця під колесами потяга

Сьогодні вранці до чергової частини Каховського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в Новій Каховці неподалік від одного із залізничних переїздів сталася пригода з постраждалим. Унаслідок наїзду потяга на коліях загинув чоловік. Наразі з’ясовуються всі обставини пригоди.

Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено, що чоловік лежав на коліях та внаслідок наїзду пасажирського потягу отримав не сумісні з життям травми. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейським вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Поліція звертається також з проханням до громадян, які можуть надати будь-яку корисну інформацію стосовно обставин події, зателефонувати за номером 102.

Відділ комунікації поліції Херсонської області