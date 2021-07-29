Поліція Івано-Франківщини розшукує 11-річного хлопчика (фото)
Відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області розшукує малолітнього мешканця села Старі Кути Косівського району Досяка Василя Васильовича, 2010 року народження.
Хлопчик учора, 28 липня близько 13 год пішов з дому і по цей час його місце перебування невідоме.
Його прикмети: зріст 110 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве.
Був одягнений в шорти коричневого кольору, футболку білого кольору зі смугами.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Василя Досяка, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet