Поліція Івано-Франківщини розшукує 11-річного хлопчика (фото)

Відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області розшукує малолітнього мешканця села Старі Кути Косівського району Досяка Василя Васильовича, 2010 року народження.

Хлопчик учора, 28 липня близько 13 год пішов з дому і по цей час його місце перебування невідоме.

Його прикмети: зріст 110 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве.

Був одягнений в шорти коричневого кольору, футболку білого кольору зі смугами.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Василя Досяка, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини