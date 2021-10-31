Поліція Івано-Франківщини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує неповнолітню, яка сьогодні близько другої години ночі пішла з дому та до тепер її місцезнаходження невідоме.

Зникла – Винокурова Лілія Володимирівна, 2007 року народження, мешканка села Колодіївка Івано-Франківської територіальної громади.

Прикмети розшукуваної: зріст 162 см, волосся світле русяве з двома пасмами білого, довжина до середини плечей.

Одягнута: в чорну куртку, кросівки чорні з червоним, сині джинсові штани.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця зниклої, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0963277024.

Поліція Івано-Франківської області