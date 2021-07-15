Поліція Івано-Франківщини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області розшукує неповнолітню мешканку міста Калуш Литвинську Софію Любомирівну, 2005 року народження.

Дівчина 10 липня близько 15 год пішла з дому і по цей час її місце перебування невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 170 см, худорлявої статури, очі зелено-карі, волосся пряме середньої довжини фарбоване каштаново-руде.

Була одягнута в сині короткі шорти, чорну футболку та чорні босоніжки.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої Софії Литвинської, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини