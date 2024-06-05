Поліція Івано-Франківщини розшукує двох малолітніх хлопців (фото)

Поліція встановлює місцезнаходження малолітнього вихованця Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Анатолія Черевка

Відділ ювенальної превенції розшукує 13-ти річного хлопця, який 04 червня близько 22:00 покинув Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та по даний час його місце перебування невідоме.

️Зниклий – Черевко Анатолій Андрійович, 2011 року народження, мешканець с. Ямниця, Ямницької ТГ

️Прикмети розшукуваного:

– зріст 140-145 см, худорлявої тілобудови, коротке русяве, верх волосся пофарбоване у білий колір.

️ Одягнений в чорний спортивні темні штани та голубу футболку.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місце знаходження Анатолія Черевка або надати іншу корисну інформацію негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380(67) 497 17 87, +380(97) 983 21 32, +380 (67) 336-27-75

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

***

Поліція встановлює місце знаходження малолітнього мешканця м. Івано-Франківськ Ігора Никифорчина

Відділ ювенальної превенції розшукує 13-ти річного хлопця, який 04 червня близько 11:00 вийшов з дому та по даний час його місце перебування невідоме.

️Зниклий – Никифорчин Ігор Вадимович, 2010 року народження, мешканець м. Івано-Франківськ.

️Прикмети розшукуваного:

– зріст 145-150 см, середньої тілобудови, коротка стрижка.

️ Одягнений в темні спортивні штани та сіру футболку.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місце знаходження Ігоря Никифорчина або надати іншу корисну інформацію негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380(67) 497 17 87, +380(97) 983 21 32, +380 (67) 336-27-75

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини