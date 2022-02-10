Поліція Івано-Франківська розшукує безвісти зниклу 16-річну дівчину (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області встановлює місцеперебування 16-річної дівчини, яка 9 лютого близько 8:30 пішла з дому та наразі не повернулась.

Зникла – Кримська Анастасія Олегівна, 2005 року народження, мешканка Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, коротке, блакитні очі.

Неповнолітня була одягнена в чорну зимову куртку, кепку чорного кольору з надписом “Adidas”, чорне худі, спортивні штани персикового кольору, світлі кросівки.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження зниклої Анастасії Кримської, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.

Національна поліція України