Поліція Київщини оперативно розшукала всіх зниклих вихованців соціального закладу

Упродовж 8 годин тривали пошуки втікачів, поліцейські знайшли їх у місті Миронівка. Жертвами злочинних посягань вони не стали.

Як повідомлялось раніше, п’ятеро школярів після уроків не повернулись до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Миронівському районі. Поліція відразу розпочала пошук неповнолітніх та оперативно встановила місцезнаходження втікачів.

До пошуків залучались ювенальні поліцейські, кінологи, особовий склад Миронівського відділу поліції та громадськість.

Неповнолітніх розшукали у два етапи. Як з’ясувалось, вони розділились на групи та гуляли вулицями міста. Хлопці мали намір втекти у іншу область та шукали попутний транспорт, аби добратись до родичів на Черкащину.

Завдяки професійним діям правоохоронців дітей оперативно повернули до виховного закладу.

З неповнолітніми проведено профілактичні бесіди щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Киев Оперативный