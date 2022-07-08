Поліція Київщини розшукує 13-річну дівчинку (фото)

6 липня близько 16:00 Юлія Бучак пішла з дому в селі Старе Бориспільського району Київської області, та до цього часу не повернулася. Інформація про зникнення дівчини надійшла до поліції 7 липня. На пошуки дитини оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.

Поліцейським у пошуках допомогають громадські формування.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, очі сірі, волосся довге чорне кучеряве.

Була одягнута: чорні шорти, біла футболка, куртка кольору хакі (камуфляж). Панамка чорно-білого кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини просимо одразу повідомляти на спецлінію «102», або до Бориспільського районного управління поліції за телефоном (04595) 6-23-91.

Вкотре закликаємо родичів та близьких в разі зникнення дітей, не зволікайте, одразу повідомляйте до поліції.

Відділ комунікації поліції Київської області