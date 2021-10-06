Поліція Конотопу встановлює обставини ДТП, в якій збитого машиною пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхали ще кілька авто

Трагічна подія сталася п’ятого жовтня, близько 21:00 години на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин, поблизу села Підлипне Конотопського району.

Як попередньо встановили працівники поліції, 38-річний водій, перебуваючи за кермом автомобіля Dacia Sandero, допустив наїзд на пішохода. Під час удару легковиком, постраждалий опинився на зустрічній смузі автодороги, де на нього було здійснено наїзд ще кількома невстановленими автомобілями. У результаті наїзду невстановлений пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”

Водночас поліція звертається до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо вказаної ДТП, з проханням повідомити до Конотопського районного відділу поліції за адресою: м. Конотоп, пр-т. Миру, 14 та телефоном або 068-070-27-74 або ж на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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