Поліція Києва розшукує жінку з 3-річним сином, які перестали виходити на зв’язок (фото)

Жінка разом із дитиною, погостювавши у столиці, сіли на попутний транспорт, щоб дістатися до Чернігівської області, однак наразі їх місцезнаходження невідоме. Правоохоронці проводять розшукові заходи, аби встановити місцеперебування родини.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його 26-річна двоюрідна сестра разом із 3-річним племінником перестали виходити на зв’язок.

Жінка з хлопчиком гостювали у заявника, а 30 серпня цього року зі станції метро «Лісова» вони сіли на попутний транспорт, який мав підвезти їх до села Головеньки Чернігівської області. З того часу остання перестала виходити на зв’язок та по теперішній час її місцезнаходження невідоме.

Розшукуються:

Менщик Юлія Іванівна, 1997 року народження, та її син – Менщик Артем Олександрович, 2020 року народження.

Прикмети зниклої безвісти: зріст близько 165 см, середньої тілобудови, волосся довге, каштанове. Була одягнена у білу майку та помаранчеві шорти.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження родини або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню їхнього місцезнаходження, повідомити її у поліцію за номерами: 063 445 8014, 044 546 0565, 096 426 4 67, 099 435 0830 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва