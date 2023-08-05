Поліція Київщини розшукує 14-річну дівчину із Богданівки (фото)

Сьогодні, 5 серпня, близько 14 години, до поліції звернувся батько з повідомленням про те, що його малолітня донька Анна Бобко зникла.

На пошуки дівчинки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники Броварського управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся рудого кольору до плечей.

ОДЯГНЕНА: спортивні штани оливкового кольору, чорна футболка, кросівки червоно-білі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102” або до Броварського управління поліції за телефоном + 38 (097) 759 43 24.

Поліція Київської області