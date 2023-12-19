Поліція Київщини розшукує 14-річну Марію Бахереву з Горенки (фото)

19 грудня до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від батьків дитини, що їхня донька пішла з дому гуляти, залишивши телефон і до цього часу не повернулась.

На пошуки дівчинки оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники відділу поліції № 2 Бучанського управління поліції: кримінальна поліція, поліцейські офіцери громади, дільничні офіцери, ювенальні поліцейські, групи реагування патрульної поліції, орієнтовано громадськість.

ПРИКМЕТИ: зріст — 165 — 167 сантиметрів, худорлявої статури, темно-русе волосся, карі очі. ОДЯГНЕНА: темно-синє пальто вище колін, чорні брюки, чорні черевики, темно-рожева вʼязана шапка. При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця перебування розшукуваної, просимо телефонувати на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Київської області