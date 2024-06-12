Поліція Київщини розшукує 15-річну Софію Ходос з села Мархалівка (фото)
12 червня, до Фастівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від місцевої жительки про зникнення її доньки з Центру психологічної допомоги, яка перебувала на лікуванні.
На розшук неповнолітньої оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад Фастівського управління поліції, офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.
ПРИКМЕТИ: зріст 165 сантиметрів, середньої статури, волосся темне.
ОДЯГНУТА: штани темного кольору, кофта та білі кросівки. На спині має татуювання у вигляді розводів.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102”.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet