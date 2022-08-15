Поліція Київщини розшукує 16-річну дівчино (фото)

14 серпня о 19:30 до поліції звернулася жінка та повідомила про зникнення 16-річної доньки Анастасії Казаковської. 9 серпня близько 14 години вона пішла з дому, де проживала з батьком.

На пошуки дитини оперативно залучені усі підрозділи поліції Київщини, в тому числі, керівництво відділу № 1 Бучанського районного управління поліції, групи реагування патрульної поліції, співробітники управління карного розшуку, працівники Державної служби охорони та місцевих добровольчих формувань.

ПРИКМЕТИ: зріст – близько 170 сантиметрів, худорлявої статури, довге волосся яскраво червоного кольору.

За наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження Анастасії, повідомляйте за номером спецлінії поліції “102”.

Поліція Київської області