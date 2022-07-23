Поліція Київщини розшукує 16-річну дівчину (фото)

23 липня, близько 14 години, до поліції звернувся батько 16-річної Валентини Бойко про те, що 20 липня близько 15 години, неповнолітня пішла з дому в Броварах та до цього часу не повернулася.

Прикмети зниклої: на вигляд 16-17 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, волосся довге, темне, очі блакитні, відсутній верхній перший зуб, має шрам на лівій брові.

Одягнена в чорну трикотажну футболку, чорні джинси , чорні кросівки . При собі має сумку “бананку” салатового кольору.

На пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники Броварського районного управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція, група реагування патрульної поліції, громадськість.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102”, або до Броварського районного управління поліції за телефоном + 38 0 (97) 759 43 24.

Закликаємо дорослих у разі зникнення дітей, не зволікати та одразу повідомляти до поліції.

Відділ комунікації поліції Київської області