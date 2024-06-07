Поліція Київщини розшукує 17-річного хлопця з Бучі (фото)

6 червня, близько 22:40 до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення 17-річного Олександра Лебединського, який близько 7 години ранку пішов на електропотяг, щоб їхати до Ірпеня, та до теперішнього часу не повернувся.

На розшук зниклого оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад відділення № 1 Бучанського районного управління поліції, офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.

ПРИКМЕТИ: худорлявої статури, волосся – світле, очі – карі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102”.

Відділ комунікації поліції Київської області