Поліція Київщини розшукує дівчат 12 та 14 років з Бородянки (фото)

28 березня, близько першої години ночі до Бучанського управління поліції Київщини звернулася сестра однієї із дівчат та повідомила, що близько 19 години родичка пішли на прогулянку та до цього часу не повернулась.

На пошуки оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, працівники відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Київщини, поліцейські офіцери громади, ювенальна поліція, кримінальна поліція, ДФТГ, орієнтовано громадськість.

ЛЮБОВ МІТРОХІНА

ПРИКМЕТИ: зріст – 175 см, волосся – світле, коротке, очі – блакитні, струнка.

ОДЯГНЕНА: чорна куртка, чорні спортивні брюки, сірі кросівки.

ВІКТОРІЯ ЛИСИЦЯ

ПРИКМЕТИ: зріст – 169 см, середньої статури, волосся – темне, коротке, очі – карі.

ОДЯГНЕНА: червона олімпійка, сині джинси, білі кросівки

При отриманні будь якої інформації про місцезнаходження дівчат, просимо повідомити на спецлінію «102».

Поліція Київської області