Поліція Київщини розшукує неповнолітню Дарину Замулу з Білої Церкви (фото)

14 серпня, близько 22 години до поліції надійшло повідомлення від матері про зникнення її 14-річної доньки. Заявниця розповіла, що неповнолітня пішла з гуртожитку вдень цього ж дня, о 18 годині відповідала на дзвінки та написала повідомлення, що вона у подруги. Після цього зв’язок із нею зник.

На пошуки дівчини оперативно залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Білоцерківського управління поліції Київщини: керівництво, співробітники карного розшуку, поліцейські офіцери громади, ювенальні та патрульні поліцейські, кінологи.

ПРИКМЕТИ: зріст 165 см., худорлявої тілобудови, очі карі, волосся русяве середньої довжини.

ОДЯГНЕНА: футболка чорного кольору, блакитні джинси вільного крою та світлі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування неповнолітньої, прохання негайно повідомляти на спецлінію “102” або за номером мобільного телефону (093) 126-55-05.

Відділ комунікації поліції Київської області