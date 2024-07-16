Поліція Київщини розшукує зниклого 17-річного хлопця з Петропавлівської Борщагівки (фото)

16 липня до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення 17-річного Нікіти Биконя, який 7 липня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

На розшук неповнолітнього оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад відділення № 5 Бучанського районного управління поліції, офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, представники територіальної оборони та громадськість.

ПРИКМЕТИ: зріст 172 сантиметри, худорлявої статури, русе волосся, очі зеленого кольору.

ОДЯГНЕНИЙ: темні джинси, блакитна футболка, бежеві кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо одразу повідомляти за телефоном – 044-271-61-35 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Київської області