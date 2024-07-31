Поліція Київщини розшукує зниклу 16-річну дівчину з міста Бориспіль (фото)

31 липня, близько 01:45 години, до Бориспільського управління поліції Київщини звернулася матір із повідомленням про зникнення її неповнолітньої доньки Олександри Луценко, яка 30 липня, близько 18:45 години, після конфлікту з батьками пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

На розшук дівчини оперативно залучені та орієнтовані всі підрозділи поліції Київщини.

ПРИКМЕТИ: зріст близько 175-180 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темно-русяве довге.

ОДЯГНУТА: чорні штани, чорна футболка, бежеві кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування зниклої жінки, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102” або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефоном: (04595) 6-23-91 чи 093-799-53-28.

Відділ комунікації поліції Київської області