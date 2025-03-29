Поліція Київщини розшукує зниклих 15-річного Віталія Лазоренка та 14-річного Євгенія Євсєєнка з села Балико-Щучинка (фото)

28 березня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що 27 березня, близько 18:00 години двоє підлітків пішли з місць проживання та не повернулися.

На розшук хлопців оперативно залучені та орієнтовані підрозділи поліції, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції Київщини, керівництво, співробітники карного розшуку, дільничні офіцери, ювенальні поліцейські.

ПРИКМЕТИ ВІТАЛІЯ ЛАЗОРЕНКА: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся русяве.

ОДЯГНУТИЙ: чорна футболка, чорні спортивні штани, чорні кросівки з сірими деталями, перебинтована ліва рука вище ліктя.

ПРИКМЕТИ ЄВГЕНІЯ ЄВСЄЄНКА: зріст 176 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве.

ОДЯГНУТИЙ: жилетка чорного кольору, червоний светр, чорні спортивні штани, чорні кросівки з коричневими елементами.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування підлітків, просимо одразу повідомити на спецлінію “102” або до Обухівського управління поліції Київщини за телефоном: (068) 115 96 84.

Національна поліція України