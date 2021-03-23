Поліція Львівщини просить допомогти встановити обставини смертельної ДТП, в якій загинула дитина

Для об’єктивного розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув десятирічний хлопчик, причин, що призвели до трагедії, а також притягнення до відповідальності винних осіб та недопущення подібних ситуацій у майбутньому, просимо надати записи автомобільних відеореєстраторів водіїв, котрі проїжджали ділянкою вулиці Зеленої, 251 у Львові в період від 14 до 21 березня.

Як повідомлялось раніше, дорожньо-транспортна пригода сталась 21 березня близько 21.30. Як попередньо встановили правоохоронці, водій службового автомобіля «Mitsubishi L200» наїхав на каналізаційний люк, встановлений на проїзній частині дороги. Після наїзду кришка люку вилетіла з місця кріплення та влучила у лобове скло автомобіля «Acura MDX», який рухався зустрічною смугою.

Розбивши скло, кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні «Acura MDX», спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці ДТП.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Записи відеореєстраторів просимо надавати слідчому Юрію Степаненку. Адреса м.Львів, вул. С.Бандери,1 каб.68. тел..0673712278.

Головне управління Національної поліції у Львівській області