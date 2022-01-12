Поліція Маріуполя розшукує неповнолітнього хлопця
Маріупольським районом управлінням поліції розшукується безвісно зниклий Денін Давид Георгійович, 14 років.
4 січня близько 15:00 хлопчик пішов гуляти та не повернувся. Поліція проводить оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження дитини.
Прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся коротке, темно-русявого кольору.
Був одягнений: куртка чорного кольору (середньої довжини), блакитного кольору джинси, сіра шапка.
Поліція звертається з проханням: якщо Вам відоме місцезнаходження дитини, повідомте про це за телефонами: 096-233-49-47 або 097-569-72-03.
Заздалегідь дякуємо за співпрацю.
Маріупольське районне управління поліції Донецької областіTweet