Поліція Маріуполя розшукує неповнолітнього хлопця

Маріупольським районом управлінням поліції розшукується безвісно зниклий Денін Давид Георгійович, 14 років.

4 січня близько 15:00 хлопчик пішов гуляти та не повернувся. Поліція проводить оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження дитини.

Прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся коротке, темно-русявого кольору.

Був одягнений: куртка чорного кольору (середньої довжини), блакитного кольору джинси, сіра шапка.

Поліція звертається з проханням: якщо Вам відоме місцезнаходження дитини, повідомте про це за телефонами: 096-233-49-47 або 097-569-72-03.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю.

Маріупольське районне управління поліції Донецької області