Поліція Миколаївщини встановлює місцезнаходження неповнолітньої дівчини (фото)

Відділенням поліції № 5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області розшукується Проценко Ольга Василівна, 2005 року народження, яка 5 грудня пішла з дому у СВТ Виноградне в с. Стара Богданівка та до теперішнього часу місце її знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся темне.

Була одягнена у довгий рожевий плащ, чорні чоботи «Ugg».

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164 або за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області