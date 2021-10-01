Поліція Миколаївщині встановлює місцезнаходження неповнолітньої дівчини (фото)

Сьогодні вдень до Первомайського районного управління надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вчора ввечері її 16-річна донька пішла з дому по вулиці Стаханова, 22 м. Первомайськ та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст близько 160 см, середньої статури, волосся темне.

Була одягнена в куртку сірого кольору та шортах.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, або за телефонами (063)128-72-16, (068)314-29-49, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області