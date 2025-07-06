Поліція Мукачівщини встановлює обставини ДТП, у якій смертельно травмувався мотоцикліст (фото)

Слідчі Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії за участі мотоцикліста у селі Великі Лучки. У справі призначили низку експертних досліджень.

Ввечері 5 липня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. Подія сталась у селі Великі Лучки Мукачівського району на вулиці Вишневій.

На місце аварії прибула слідчо-оперативна поліції, працівники якої опитали можливих очевидців та свідків настання ДТП, переглянули записи з камер відеоспостереження й встановили попередні обставини.поліція мукачівщини встановлює обставини дтп, у якій смертельно травмувався мотоцикліст

Відомо, що 37-річний місцевий житель рухався на мотоциклі «KAMAX» та здійснюючи поворот не впорався з керуванням, з’їхав з дороги й допустив зіткнення із прибудовою одного з місцевих магазинів. У результаті – чоловік отримав травми несумісні з життям.поліція мукачівщини встановлює обставини дтп, у якій смертельно травмувався мотоцикліст

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи слідчі Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У справі призначено низку експертних досліджень за результатами яких правоохоронці встановлять усі об’єктивні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області