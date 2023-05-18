Поліція Миколаївщини розшукує 14-річну дівчину (фото)

Відділенням поліції № 5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області розшукується Маріщук Ольга Володимирівна 2009 року народження, яка 15 травня по обіді пішла з дому у селі Катеринівка Степівської громади (колишній Веселинівський район) та до теперішнього часу її місцезнаходження не відомо.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, волосся темне.

Була одягнена у чорний спортивний костюм, білі кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 5 МРУП за телефонами: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області