Поліція Нікополя розшукує 15-річну дівчину (фото)

22 червня 2022 року Катерина Булава 2006 року народження пішла з дому в селі Приміське Нікопольського району та до цього часу не повернулася.

Прикмети неповнолітньої: зріст приблизно 165-168 см, волосся довге русяве, очі сірі, середньої статури. На обличчі біля підборіддя є родима пляма. Особливі прикмети: обличчя у веснянках.

Була одягнута: футболка червоного кольору, джинсові бриджі, чорні босоніжки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Катерини Булави, просимо повідомити за телефонами 095 938 27 56, 050 450 91 40 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП