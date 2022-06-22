Поліція Нікополя розшукує зниклу 14-річну дівчину (фото)

21 червня Лілія Безкоровайна пішла з дому та до цього часу не повернулася.

Прикмети: зріст приблизно 156-160 см, вага 53 кг, повної статури, волосся світле, довжиною нижче плечей, очі блакитні, на обличчі ластовиння.

Була одягнута: комбінезон сірий в білу квіточку з шортами, кепка рожева з білим козирком, взута в чорні босоніжки на білій підошві.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітньої Безкоровайної Лілії Назарівни, 2008 року народження, просимо повідомити за телефонами 095 938 27 56, 050 450 91 40 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП