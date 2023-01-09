Поліція Новомосковська розшукує зниклого 14-річного хлопця (фото)

9 січня до Новомосковського районного відділу поліції звернувся батько 14-річного Максима Безсалько та повідомив про зникнення сина.

Як зясували поліцейські, 22 грудня близько 12.00 хлопець пішов з дому платити за комунальні послуги та не повернувся. За словами батька, син раніше неодноразово уходив з дому, але самостійно повертався.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см, худорлявої статури, очі карі, волосся світле, коротке.

Був одягнутий: штани комуфляжні зелені, куртка, получоботи, шапка темна.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування Максима Безсалько, 2008 року народження, просимо повідомити за телефонами: (097) 980 46 17, (098) 242 58 03 або 102

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського райвідділу поліції