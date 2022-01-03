Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Кусівський Кирило, 2005 року народження, який 31 грудня пішов з дому і не повернувся.

Прикмети: зріст приблизно 175-180 см, середньої статури, коротке русяве волосся.

Був одягнений: бежева шапка, чорна куртка з коричневим хутром на капюшоні, смугастий светр, сині джинси та коричневі чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номерами (048) 779 42 88, (099) 146 67 22 або повідомити на спецлінію «102».

Поліція Одеської області