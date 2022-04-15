Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції в Одеській області розшукується 17-річна Кречун Людмила, жителька села Старокозаче, яка сьогодні вранці пішла з дому та досі не повернулася.

Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури, очі карі, темне волосся.

Була одягнена: в чорну балонову жилетку, кольоровий батник, чорні спортивні штани та кеди.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до поліції за номером телефону (04849) 28361 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області