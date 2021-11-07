Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 встановлюється місце знаходження 17-річної жительки села Великий Дальник Амбросієнко Ганни, яка 6 листопада пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст приблизно 150-155 см, середньої статури, волосся світло-русяве.

Була одягнена в синю куртку та взута в чорні чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номерами (04852) 2-57-71, (048) 779-46-62 або повідомити на спецлінію «102».

Поліція Одеської області